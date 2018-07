18-årig havde lige fået kørekort: Stjal farens bil - og så gik det helt galt

18-årige Max Maxwell fra Essex, Storbritannien, havde lige fået sit kørekort, da han i april tog nøglerne til sin fars BMW, uden han havde fået lov.

Undervejs foretog han en overhaling i høj fart, hvorefter han mistede kontrollen. Han kørte over i den forkerte side af vejen, hvor han var ved at køre sammen med en modkørende bil. Derefter ramte han fem personer.

Efter sammenstødet flygtede han uden at tjekke, om de fem personer var kommet noget til.

Politiet indledte en intens jagt på den 18-årige brite, og 20 timer senere meldte han sig selv til politiet.

Mandag blev han kendt skyldig og idømt tre år og tre måneders fængsel. Derudover har han forbud mod at køre bil i fem år.

Det skriver Essex Police i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

De fem ofre, som alle er i 20'erne, blev efterladt med fysiske og psykiske skader.

- Max Maxwell tog sin fars bil uden tilladelse og kørte på en måde, hvor han var til fare for offentligheden. Han kørte ind i fem mænd og forårsagede livsændrende skader og psykiske og fysiske traumer, fortæller Steve Holmes, seniorefterforsker ved Essex Police ifølge pressemeddelelsen og fortsætter:

- Han havde absolut ingen bekymring for dem og løb væk. Så gemte han sig for os i næsten 20 timer, inden han meldte sig selv.

Steve Holmes understreger samtidig, at det 'er et mirakel, at ingen af de fem mænd blev dræbt'.