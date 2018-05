18-årig knivstukket mand sværger: Jeg vil aldrig dyrke kinky sex igen

Hans kæreste malede sig som en klovn i ansigtet, puttede en pude over hans ansigt og hviskede: 'Stol på mig' - og så stak hun ham fem gange med en kniv

De fleste nætter vågner den kun 18-årige britiske teenager Kieran Bewick op rædselsslagen midt om natten badet i sved efter et forfærdeligt mareridt, hvor han drømmer, at han bliver stukket med kniv af en person, han elsker.

Mareridtet er imidlertid ikke sat i gang af en eller anden grusom horror-film, men er simpelthen en følelsesmæssig reaktion, som Kieran Bewick udlever i sine mareridt, fordi han selv i virkeligheden blev stukket med kniv fem gange, da han sidste år dyrkede sex med sin daværende kæreste Zoe Adams.

Tidligere i denne måned blev Kieran Bewick s 19-årige kæreste Zoe Adams fængslet i 11½ år, efter hun i retten indrømmede, at hun bevidst og med vilje havde såret Kieran Bewick med de fem knivstik i forbindelse med en kinky sex-leg, der pludselig tog en meget sadistisk drejning.

Zoe Adams havde nemlig i forbindelse med den kinky sex-leg malet sig som en klovn i ansigtet, før hun puttede en pude over Kieran Bewicks ansigt og hviskede: 'Stol på mig' - og så stak hun ham ellers fem gange med en kniv. To af knivstikkene ramte Kieran i brystet og punkterede en af hans lunger, mens de andre knivstik ramte ham i låret, på armen og på hånden.

På dette nærbillede kan man se arrene efter de to knivstik Kieran fik i overkroppen. Man kan også se arret efter et stik på overarmen. (Foto: Michael Schofield / The Sun / News Licensing)

Den 18-årige Kieran Bewick er heldig, at han overhovedet er i live i dag. I et eksklusivt interview med den britiske avis The Sun fortæller han:

- Jeg vil aldrig dyrke kinky sex igen. Jeg vil på ingen måde i fremtiden sige ja til at blive bundet i en seng eller noget i den retning. Fra nu af vil jeg kun dyrke ganske normal sex, fortæller Kieran Bewick til The Sun og tilføjer:

- Jeg er tilfreds med den dom, som Zoe fik. Den reflekterer på passende vis alvorligheden i det, der skete den aften. Jeg er ikke bare ramt af fysiske ar. Jeg har også emotionelle ar. Jeg har ikke sovet ordentligt siden den dag, og jeg bliver jævnligt plaget af mareridt.

I forbindelse med retssagen kaldte dommeren i øvrigt Zoe Adams for både ond og sadistisk. Og i retten blev der også fremvist masser af grusomme billeder, som hun havde på sin iPhone.

På et af billederne så man en kvinde fuldstændig oversprøjtet med blod. Og teksten til billedet lød således: Mord er som en pose chips. Man kan ikke stoppe efter en.

Zoe Adams indrømmede, at hun også havde røget joints og drukket vodka, før hun stak sin kæreste fem gange med en kniv. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Kieran Bewick fra Hexham i Northumberland i England var kun 17 år, da han i maj måned 2017 mødte den et år ældre Zoe Adams gennem fælles venner. Det unge par havde straks en god kemi og havde det virkelig godt sammen i et par måneder.

- Zoe virkede utrolig sød, rar og sjov. Jeg holdt meget af hende, siger Kieran Bewick og tilføjer:

- Men hun var også lidt mærkelig og havde en underlig sort form for humor. Hun lavede jokes om at skade og såre sine ekskærester. Jeg troede bare, at det hele var noget pjat. Men i dag ved jeg, at hun mente hvert eneste ord.

Kieran Bewick husker også, hvordan hans lille spinkle rødhårede kæreste elskede at se sig selv som en herskerinde, der var helt vild med kinky sex.

- Hun elskede især at binde mænd. Og hun tiggede mig om, at jeg skulle være hendes lille marsvin.

- En anden gang viste hun mig en video på sin telefon af en mand, der ude i en skov får smadret sit hoved med et baseball bat af tre andre mænd. Jeg kunne næsten ikke se på videoen. Hun grinede bare og sagde, at den var cool.

Kieran Bewick fortæller også til The Sun, at Zoe Adams havde en slange som kæledyr, som hun fodrede med levende mus.

- Jeg fik det ganske dårligt, når jeg så slangen sluge og fortære musene. Men Zoe nød at se musene gå mod døden.