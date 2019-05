18-årig købte nøgenbilleder på nettet: Blev afpresset for 573.000 kroner

En kun 18-årig teenager fra Sverige troede, at han chattede med en ung flot blondine på internettet. Hun spurgte ham på et tidspunkt, om han ville købe to nøgenbilleder af hende. Det ville han gerne og sendte 100 kroner. Men så brød helvede løs.

Den 18-årige fik nemlig ganske kort efter en besked, hvor han blev anklaget for have overtrådt loven om børneporno.

'Hvis du ikke overfører 15.000 kroner, så anmelder vi dig for børneporno. Du har kun fem minutter til at gøre det'.

Den 18-årige teenager blev rædselsslagen over truslen og betalte straks de 15.000 kroner. Umiddelbart efter den skræmmende oplevelse loggede han sig ud af chatten. Men allerede næste dag væltede det ind med sms'er på hans telefon, hvor forskellige mennesker forsøgte at presse penge ud af ham.

Det skriver flere medier heriblandt den svenske avis Aftonbladet.

Her er nogle af gerningsmændene filmet, mens de køber ind i en forretning for de mange penge, de afpressede fra den 18-årige. (Foto: Politifoto)

Sagen har vakt stor opstandelse i Sverige. Og nu er en ungdomsbande i alderen fra 15-20 år tiltalt for grov pengeafpresning, medhjælp til pengeafpresning samt hvidvaskning af penge. Sammenlagt fik ungdomsbanden, der består af 14 unge mænd, presset hele 815.000 svenske kroner ud af den 18-årige mand. Det svarer til 573.000 danske kroner.

- Jeg betragter det som grov pengeafpresning, fordi det handler om så store beløb, og fordi det er foregået over så lang tid, fortæller anklageren Henrik Steen om pengeafpresningen, der stod på i 45 dage.

Det var i øvrigt kun muligt for den 18-årige mand at udbetale så mange penge til ungdomsbanden, fordi han netop havde arvet en stor sum penge fra et familiemedlem.

Ifølge anklageren havde de unge pengeafpressere oprettet en falsk profil på de sociale medier med billeder af den unge flotte pige for at lokke offeret i en fælde.

Gerningsmændene handlede ind for flere hundrede tusinde kroner. (Foto: Politifoto)

De mange trusler fra afpresserne var ekstremt grove. En skrev for eksempel, at der ville komme tre biler fyldt med personer hjem til den 18-åriges familie, hvor de ville mishandle hele familien. En anden skrev, at han ville dræbe den 18-årige, hvis han ikke udbetalte et bestemt beløb. Og en tredje skrev, at han var chef for hele banden, og at han kunne stoppe afpresningerne, hvis den 18-årige sendte ham et sidste stort beløb.

Det var først, da den 18-åriges bank reagerede på, at han havde udbetalt meget store beløb jævnligt, at pengeafpresningen blev afsløret.

- Offereret har været ekstremt bange for, at der skulle noget med ham selv eller med hans familie. Det var grunden til, at han ikke anmeldte sagen til politiet, fortæller anklager Henrik Steen til Aftonbladet.

Her er nogle af beviserne fra pengeafpresningssagen. (Foto: Politifoto)

I et politiforhør har den 18-årige forklaret følgende:

- Jeg var utroligt bange og kunne ikke sove om natten. Jeg troede, at de ville komme. Jeg anede ikke, hvem de var.

De unge pengeafpressere begyndte lynhurtigt at bruge løs af de mange penge. De fleste købte mærkevaretøj og dyre sko. Den yngste dreng på 15 år købte for eksempel også smykker for 19.000 svenske kroner i en smykkeforretning.

Der falder dom i sagen den 14. juni ved tingsretten i Lund.