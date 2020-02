18-årig kørt ned: Bilist stukket af

Politiet søger vidner til et færdselsuheld i København, hvor en bilist er stukket af

Københavns Politi søger lige nu vidner til et færdselsuheld på Godthåbsvej på Frederiksberg i København.

Klokken 19.46 modtog politiet anmeldelsen om færdselsuheldet, der viste sig at være gået hårdt ud over en yngre kvinde.

- En 18-årig kvinde krydser Godthåbsvej til fods tæt ved nummer 19, og hun bliver så ramt af en personbil, der kører med 50 km/t., siger politiets vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Bilisten stopper ikke efter uheldet men fortsætter i stedet mod Vanløse.

Kvinden har fået et benbrud og var i voldsomme smerter, da politiet ankom til stedet. Vagtchefen kan ikke med sikkerhed sige, at kvinden er uden for livsfare, men hun var ved bevidsthed ved politiets ankomst.

Politiet har modtaget forskellige beskrivelser af bilen, der ramte kvinden.

- I første omgang forlød det, at der var tale om en mørk personbil, men siden har vi fået meldinger om en lys bil. Der er muligvis tale om en Mercedes E-klasse stationcar, siger Henrik Brix.

Politiet opfordrer derfor enhver, der måtte have set noget, til at kontakte politiet på 114.

- Vi mangler noget konkret at lede efter. Den kan i princippet være parkeret lige efter uheldet, siger Henrik Brix.

Opdateres...