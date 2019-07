18-årig kvinde: - Jeg blev tævet fordi jeg er lesbisk

Ellie May-Mulholland fortæller, at hun blev kaldt en 'fucking lesbisk tøs' af de to kvindelige gerningsmænd

Den kun 18-årige kvinde Ellie May-Mulholland fra Hull i England blev - ifølge eget udsagn - kaldt en 'fucking lesbisk tøs', da hun i går eftermiddags blev overfaldet og gennembanket til blods af to kvindelige gerningsmænd.

Overfaldet startede angiveligt, fordi Ellie tilfældigt mødte de to piger, som hun kendte i forvejen. Hun kontaktede dem, fordi hun havde udlånt 80 kroner til en af pigerne. Og de penge ville Ellie gerne have igen.

Den ene af pigerne fortalte, at hun aldrig havde fået pengene, og det var hende, der angiveligt startede det voldelige overfald på Ellie May-Mulholland.

Det skriver flere medier heriblandt The Mirror, Metro og Hull Live

Ellies 22-årige storesøster Stevie Leigh Ansell lagde også et opslag ud på facebook med tre billeder af Ellies blodige ansigt. Til billederne skrev storesøsteren følgende:

'Så i tror, at i bare kan gøre sådan noget mod min søster. Tåbelige idioter. I kan bare vente jer! Overfaldet skete på Boothferry. Er der nogen, der har set det. Politiet er i øvrigt involveret i sagen. I må gerne dele opslaget'.

Den 18-årige Ellie blev efterfølgende behandlet på det nærliggende hospital Hull Royal Infirmary. Hun brækkede næsen og fik to blå øjne samt en bule i hovedet i forbindelse med det voldelige overfald.

Storesøsteren fortalte følgende til det lokale medie Hull Live:

'Fordi min søster er homoseksuel, kaldte de hende for en 'fucking lesbisk tøs' og sagde, at min søster og hendes kæreste vil få ti gange flere tæsk næste gang', forklarer Stevie Leigh Ansell og tilføjer:

'Jeg føler, at jeg ikke kan lade sådan noget her ske for min søster, bare fordi hun er homoseksuel. Jeg føler mig helt hjælpeløs. Det er ikke okay, uanset om hun er lesbisk eller ej, at gøre sådan noget mod en kun 18-årig pige. Det er direkte frastødende. Og så på grund af 80 kroner.'

'Det værste er næsten alle de her homoseksuelle fornærmelser. Hvorfor er det et problem at være homoseksuel. Lige så snart skænderiet startede, begyndte de at kalde hende for lesbisk. Normalt vil de heller ikke tage imod hendes cigaretter, fordi de er bange for at blive smittet med lesbiske 'bakterier', fortæller Stevie og tilføjer at overfaldet er anmeldt til politiet.

Politiinspektør Ali Sweeting fortæller til Hull Live, at politiet er i gang med at efterforske sagen, og at politiet i Hull på ingen måde vil tolerere homofobiske overfald i byen.

- Vi er stadig i den tidlige fase af efterforskningen og skal nu tale med ofret og de andre involverede parter for at få et overblik over, hvad der egentlig skete. Og hvis vi kan bevise, at der også har været tale om et homofobisk overfald, vil vi behandle sagen ud fra den kendsgerning. Vi arbejder meget seriøst med had-forbrydelser, og vi vil på ingen måde tolerere, at folk i vores samfund må lide i forbindelse med andres intolerance, siger politiinspektør Sweeting.