18-årig millionærdatter fundet død i pool

En 18-årig pige er blevet fundet død i en pool i hendes forældres villa på Mallorca.

Det skriver flere medier her i blandt BBC.

Josie Clacher død tirsdag morgen i byen Alaro, hvor hun boede sammen med sin familie og venner.

Hun var datter af Rachel Clacher, der sammen med sin bror har startet firmaet firmaet Moneypenny i England.

Moderens andel i firmaet skulle angiveligt være over 100 millioner pund værd.

Firmaet leverer telefonservice for flere engelske firmaer og har over 400 ansatte i Wales, New Zealand og USA.

I forbindelse med det tragiske dødsfald har firmaet udsendt en meddelelse.

'Vi er alle ekstremt knuste over denne tragiske nyhed og vores tanker er hos familien i denne tragiske tid'.

Kunne ikke reddes

Det var en nabo, der ringede efter politi og ambulance efter at have hørt skrig inde fra villaen.

Ambulancen kom hurtigt til stedet, men det var ikke muligt at genoplive den unge pige, der blev erklæret død på stedet.

Der skal nu laves en obduktion, så dødsårsagen kan bestemmes.