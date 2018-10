18-årig overfaldet af maskerede mænd: Tre fra Bandidos-klubhus fremstilles

En 20-årig sigtet ligeledes for drabsforsøg efter et økseoverfald

En 18-årig mand blev natten til onsdag overfaldet af flere maskerede mænd, der slog ham med en totenschlæger på hans bopæl i Nykøbing Sj.

Politiets efterforskning førte dem til Bandidos' klubhus på Østerstræde i Holbæk, hvor de anholdt 13 personer klokken 02.45.

Nu bliver tre af de anholdte på henholdsvis 20, 24 og 26 år fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. De er sigtet for grov vold mod den 18-årige. De øvrige er afhørt til voldssagen, men er løsladt igen.

Den 20-årige vil desuden blive sigtet for forsøg på manddrab, der blev begået søndag den 7. oktober i år klokken 17.40. Her blev en 18-årig mand fra Holbæk overfaldet med en økse, da han sammen med to andre opholdt sig ved et busstoppested i Havevang i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Polit har foretaget ransagning af klubhuset i løbet af onsdagen, hvor de har

Det er endnu uvist, hvad der ligger bag overfaldet af den 18-årige. Der har i løbet af de seneste dag været flere episoder i Holbæk, som har betydet, at politiet har været massivt til stede. Det er noget af det, politiet kigger på, sagde kommunikationsansvarlig Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi tidligere onsdag.

- Jeg kan af hensyn til efterforskningen ikke sige så meget om omstændighederne lige nu. Vi kigger selvfølgelig også på, om det er et led i den uro, der har været i Holbæk her de sidste dage, startende i fredags, hvor politiet har været massivt til stede, sagde han.

- Har offeret banderelationer?

- Det er en, vi kender godt, og det er en, vi også i forbindelse med den seneste tids uro i Holbæk har truffet i Holbæk, selvom han bor et stykke væk derfra. Hvad hans rolle er i forhold til konflikten helt konkret, forsøger vi selvfølgelig også at klarlægge, sagde han.

