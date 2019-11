18-årig svensker fik skåret øret af: Overfaldet af 10 personer

Cirka ti personer udsatte tirsdag aften en 18-årig svensk teenager for et usædvanligt groft røverisk overfald i Landala i centrum af Sveriges andenstørste by Göteborg.

Røverne tvang den unge mand ind i en garage, hvor de skar en del af hans øre af eller hele øret af. Herefter stjal de alt, hvad han overhovedet ejede - undtagen den unge teenagers underbukser.

Det skriver flere medier heriblandt Aftonbladet og SVT

- Det er ikke en af de mest almindelige metoder, vi ser har set ved lignede røverier, fortæller politiets talsmand Ulla Brehm til Aftonbladet.

Den unge mand tilkaldte efter det røveriske overfald politiet, der i stedet for at tilkalde en ambulance, valgte at køre den blødende unge teenager direkte til skadestuen på et hospital.

Intet tyder på, at det unge offer kendte gerningsmændene.

Politi ledte efter øret

På gerningsstedet blev en politi-patrulje også beordret til at lede efter det afskårne øre, så det i hast også kunne fragtes til hospitalet.

Gerningsstedet blev straks afspærret, så politiet kunne sikre sig nogen spor i forbindelse med den voldsomme forbrydelse. Gerningsmændene blev også eftersøgt af en af politiets hundepatrujljer. Ingen gerningsmænd er dog ind til videre anholdt i sagen.

Det røveriske overfald er yderligere et person-røveri i den store mængde røveriske overfald, der bliver begået i Göteborg.

I 2015 blev der fra januar til september begået 530 person-røverier i Göteborg.

I 2019 er der i samme periode begået hele 713 person-røverier. Det rapporterede P4 Göteborg i oktober måned. Det er en stigning på hele 30 procent. Røverierne går fortrinsvis ud over unge teenagemænd.

- Det er grupper af personer, der især begår person-røverier mod unge mænd der går alene, forklarede chefen for politiet i Göteborg, Erik Nord. til P4 Göteborg.

Her er en svensk politibil i aktion i Stockholms-området. (Foto: Ritzau Scanpix)

Voldsom statistik i Stockholm

I Sveriges hovedstad Stockholm er situationen ifølge det svenske medie Mitti Stockholm endnu værre. Fra januar til september i 2015 blev der begået 284 person-røverier mod unge under 18 år i Stockholms-området. I samme periode i år er der begået 845 person-røverier. Det viser tal fra rådet 'Brå', der i Sverige laver statistik over forbrydelser. Der er altså tale om en tredobling af person-røverier mod unge på kun fire år.

Det svarer til, at tre unge personer hver dag bliver udsat for et person-røveri i Stockholms-området.