18-årige overfaldt mand og filmede det

To 18-årige mænd blev i nat anholdt for at overfalde en 61-årige mand, samtidig med at de filmede hele episoden med deres mobiltelefon.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 05.21, om at to unge mand overfalder en mand på Kvægtorvet i Næstved. Manden ryger ned på jorden, hvorefter de tildeler ham flere spark, forklarer vagtchef Kent Edvardsen og fortsætter:

- Samtidig filmer de unge mænd også overfaldet med deres mobiltelefoner.

Ifølge vagtchefen slipper den 61-årige mand uden kritiske skader.

- Han fik heldigvis ikke svære skader, men de to unge mænd blev anholdt af vores patrulje. Og de er fortsat i vores varetægt, forklarer vagtchef Kent Edvardsen, der tager episoden særdeles alvorligt.

Ifølge politiets foreløbige efterforskning er der ikke noget, der tyder på, at gerningsmændene og den 61-årige kendte hinanden på forhånd.

De to unge mænd vil ifølge vagtchefen ikke blive fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen.