18 betjente sårede efter corona-demonstration

Det gik voldsomt for sig, da politiet opløste en demonstration mod Tysklands corona-restriktioner lørdag aften i Berlin.

18 betjente blev såret, hvoraf tre af dem behandles på hospitalet, oplyser Berlins politi. Cirka 1100 betjente var sat ind til demonstrationen, hvor mere end 20.000 deltog.

Det skriver tyske Bild.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

Først lød meldingen, at der var mindst 14.000 mennesker, der marcherede gennem Berlins gader og råbte slagord, men det tal blev i løbet af lørdag opjusteret.

Hvis det stod til demonstranterne, var det slut med mundbind. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Til en start greb politiet ikke ind, men da det stod klart, at demonstranterne ikke overholdt diverse retningslinjer for at holde smittetrykket nede - såsom mundbind og afstand - valgte politiet at opløse demonstrationen.

Det var bestemt ikke til glæde for demonstranterne, der altså modsatte sig, hvilket gik udover flere betjente.

En demonstrant står ved siden af en betjent til demonstrationen Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Corona-benægtere

Ifølge Bild var den store menneskehorde en blandet flok af blandt andet corona-benægtere, vaccine-modstandere og højreorienterede ekstremister.

De marcherede i protest over regeringens krav til blandt andet mundbind og fysisk afstand under coronakrisen.

Politiet, der taler med demonstranterne. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

De råbte slagord som 'frihed' og 'modstand'.

- Den største konspiration er pandemien med coronavirus, lød et andet tilråb.

- I stjæler vores frihed, lød et tredje.

Mens demonstranterne erklærer enden på pandemien, har tyske myndigheder meldt ud, at man er bekymret over et stigende antal smittede.

Fredag blev der registreret 955 nye smittetilfælde i Tyskland.