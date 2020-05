18 personer dømt for at købe hash via telefonen

I de seneste dage er 18 borgere i Esbjerg blevet idømt mellem 7 og 20 dages betinget fængsel for at have købt hash via mobiltelefoner.

Det oplyser politiets specialenhed mod blandt andet bandekriminalitet Særlig Efterforskning Vest (SEV) i en pressemeddelelse.

- Det er borgere i alle aldre og med vidt forskellig baggrund, som er blevet dømt for at have købt hash via telefonerne, og som dermed har understøttet det lokale bandemiljø økonomisk, siger anklager Morten Rasmussen fra SEV.

Sagerne udspringer af en stor aktion mod bandemiljøet i Esbjerg den 26. februar sidste år. Under aktionen blev 25 personer i alderen 16-31 år anholdt, og 31 adresser ransaget.

Under ransagningerne fandt politiet flere mobiltelefoner, hvor hashkøbere kunne foretage deres bestillinger enten på sms eller ved at ringe.

Det har ført til, at flere end 1000 borgere i Esbjerg og omegn er blevet sigtet for at købe hash, og mange af dem har fået en 'hilsen' fra politiet i deres e-boks.

Langt de fleste købere slipper med en bøde. Kun hvis man har købt mere end 100 gram hash, risikerer man en betinget fængselsstraf.

- Vi har flere sager på vej mod købere, der har købt mere end 100 gram. Nogle, men ikke alle, kan køre som tilståelsessager, siger anklager Morten Rasmussen.

Efter bandeaktionen i februar sidste år blev flere af de anholdte bandemedlemmer varetægtsfængslet.

Politiet måtte dog senere løslade dem på grund af teledataskandalen.

Rigspolitiet fandt ud af, at der var fejl med hensyn til telemasters nøjagtige placering. Derfor måtte teledata i en periode ikke bruges som bevis i straffesager eller som grundlag for varetægtsfængsling.

Skandalen fik betydning for en række straffesager - herunder altså hashsagen i Esbjerg.

- 80 procent af vores sager mod de fængslede bandemedlemmer byggede på teledata, og dem kan vi jo ikke bruge mod dem, så vi blev nødt til at løslade dem, forklarer Morten Rasmussen.

De er dog fortsat sigtet for blandt andet at sælge hash, og tiltalerne mod dem er undervejs.