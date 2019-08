19-årig anholdt efter vild biljagt: Løsladt efter grundlovsforhør

Påkørte politi-biler to gange under voldsom biljagt natten til søndag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 19-årig mand er her til eftermiddag blevet løsladt ved et grundlovsforhør, hvor han var sigtet for at have ført en bil, der i nat blev jagtet af politiet.

To gange under biljagten påkørte flugtbilen politiets biler, der forsøgte at bringe køretøjet til standsning.

- Dommeren fandt ikke, der var fængslingsgrundlag, oplyser Rikke Hald, der var anklager i sagen.

Den 19-årige er lettisk statsborger, men har boet i Danmark i en årrække.

Sagen tog sin begyndelse ved 23-tiden i Farum, hvor en mistænksom borger kontaktede politiet. Han havde set en gruppe maskerede unge sidde i en bil.

Da en patrulje nåede frem, fandt betjentene bilen - en Ford - tom. Mens man afsøgte området kørte en anden bil forbi med fire unge i. Betjentene forsøgte at praje bilen - en Skoda - der dog ikke havde til sinds at standse, og biljagten tog sin begyndelse.

Både Forden og Skodaen var i øvrigt stjålne.

Det kom til en voldsom biljagt, der i første omgang udspandt sig på Hillerødmotorvejen i sydlig retning. Inde i København fortsatte køreturen i høj hastighed først ind gennem Brønshøj og siden i Søborg, hvor bilen til sidst blev bragt til stadsning.

Tre af de fire unge blev anholdt. Ud over den 19-årige lette, var der en 16-årig og en 17-årig med i bilen.

Hos den ene af de to anholdte fandt politiet efterfølgende nøglen til den stjålne Ford.