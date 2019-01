19-årig blev dræbt med flere knivstik

Uoverensstemmelser mellem diskoteksgæster førte nytårsnat til, at en 19-årig mand blev knivdræbt i indre København. Ekstra Bladet erfarer, at den 19-årige blev ramt af flere knivstik. Det ønsker politiet hverken at be- eller afkræfte.

Københavns Politi modtog på kort tid anmeldelser om knivstikkeri på to forskellige adresser i det indre København.

Klokken havde lige rundet fire, da Københavns Politi fik en anmeldelse om et knivstikkeri ved Hauser Plads og Kultorvet. Her var to mindre grupper af unge mænd stødt ind i hinanden, og to 20-årige blev stukket med knive. De er begge uden for livsfare.

Kort efter fik politiet endnu en melding om knivstikkeri omkring krydset mellem Gothersgade og Borgergade. Det var her den 19-årige mistede livet, mens tre 20-årige mænd, der også blev stukket med knive, er uden for livsfare.

- Knivstikkerierne på henholdsvis Kultorvet og Gothersgade har ikke sammenhæng, oplyser vicepolitiinspektør Knud Hvass, Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Blodig nytårsnat: En anholdt efter knivdrab

- Det tyder på at være uoverensstemmelser mellem diskoteksgæster, som udvikler sig og fører til denne tragiske hændelse. Vi er stadig i fuld gang med efterforskningen og vil meget gerne tale med alle, der har været til stede eller ved noget om, hvad der er sket, siger Knud Hvass.

Ikke banderelaterede opgør

Tirsdag formiddag oplyste Københavns Politi til Ekstra Bladet, at en person var blevet anholdt 'under mistænkelige omstændigheder' i forbindelse med nattens knivstikkeri. Personen er på nuværende tidspunkt ikke sigtet i sagen.

- Det er for tidligt at sige noget nærmere om den persons rolle, det er vi i færd med at få overblik over, siger Knud Hvass i pressemeddelelsen.

Her fremgår det, at de pårørende til den dræbte mand er underrettet. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der tyder på, at knivstikkerierne er banderelaterede.

- Efterforskningen kører videre på fuld tryk, så hvornår der vil ske anholdelser ved jeg ikke, men vi har da en forventning om, at vi nok skal få opklaret sagen, siger Knud Hvass til Ekstra Bladet.