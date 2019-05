19-årig dømt: Forsøgte at få intim-fotos af 11-årige piger

En 19-årig mand er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse ved retten i Aalborg.

Den unge mand brugte det sociale medie Momio.com til at komme i kontakt med piger mellem 11 og 12 år.

Det skriver Nordjyske Medier.

Den 19-årige mand blev dømt for en chat i marts 2018, hvor han skulle have skrevet upassende beskeder til de mindreårige piger og efterspurgte billeder af pigernes kroppe. Han forsøgte at få billeder af de unge pigers kønsdele, men de intime ord blev automatisk slettet af det sociale medie.

Manden forsøgte også at sende billeder af sit erigerede lem, men billederne blev også slettet, inden nogle af pigerne kunne se det.

Den unge mand erkendte selv, at have sendt de krænkende beskeder og modtog en dom på 10 dages betinget fængsel.

Børnenes sociale medie

Momio er et et socialt medie, der er rettet mod børn i alderen syv til 13 år.

Meningen med Momio er i følge virksomhedens direktør, Mikael Jensen, at skabe et trygt førstegangs-møde med et socialt medie. Man chatte, sende billeder og videoer og så har man en figur, som man selv kan designe. Derfor er direktøren yderst tilfreds med, at sikkerhedssystemerne virker.

- Vi har nogle sikkerhedssystemer, der blokerer upassende beskeder og billeder. Hvis der bliver sendt eller skrevet noget krænkende, så har vi et tæt samarbejde med Politiet, så de kan reagere på det. Sikkerhedssystemerne virkede, og det er vi naturligvis glade for, fortæller direktøren.