19-årig får narkodom

En 19-årig mand har fået fem års fængsel, efter han er kendt skyldig i at have solgt kokain på gadeplan i Næstved

Det blev til fem års fængsel for en 19-årig ung mand, der tirsdag blev anholdt for at have solgt kokain på gadeplan i Næstved.

Ove Groth, der er politikommisær, oplyser, at den 19-årige tilstod at have solgt omkring to kilo kokain over foråret og forsommeren i 2019.

Retten i Næstved har idømt ham fem års fængsel. Den unge mand fik ved anholdelsen konfiskeret materiale for omkring 200.000 kroner i værdi. Han er blevet kørt direkte til afsoning efter sin dom.

- Det er absolut ikke uden konsekvenser, at være kørende bud med kokain i små doser, siger Ove Groth i pressemeddelelse.

Politiet beskriver den unge mand som et såkaldt 'hvidt bud', som er en sælger eller slags leveringsdreng for hårde stoffer. Udover den 19-årige er et andet ungt 'hvidt bud' i politiets varetægt.

Politiet oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til dommen.