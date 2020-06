19-årig fængslet for drab

En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have dræbt en 67-årig mand i Qaqortoq i Grønland.

Det oplyser vagthavende ved Grønlands Politi til det grønlandske medie KNR.

Drabet skulle være sket fredag. Om aftenen modtog politiet en anmeldelse om grov vold i en bolig på Majavej i Qaqortoq, der ligger i den sydlige del af Grønland.

På adressen fandt politiet en livløs mand, der vurderes at være den 67-årige beboer i boligen, skriver KNR.

Det er ikke oplyst, hvordan den 19-årige forholdt sig til anklagen om drab, hvilken relation han skulle have til den 67-årige, eller hvilke beviser politiet mener at have mod manden.

Den 19-årige blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag eftermiddag, og her besluttede dommeren, at betingelserne for fængsling var opfyldt.

Det fremgår ikke, om den 19-årige har valgt at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten eller ej.