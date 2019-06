19-årig flygtede fra politiet - så ringede han for at klage

19-årige Nicholas Jones fra Florida stak af fra politiet, da han blev stoppet ved en lysregulering ved Jacksonville 4. maj.

Omkring en time efter ringede han til alarmcentralen.

'Hvad er det, vi betaler jer for? Jeg er kørt forbi fire betjente' lød det fra den nævenyttige unge mand, som tydeligvis ikke havde meget til overs for ordensmagtens indsats.

Det skriver blandt andre Orlando Sentinel og 7 News.

På en optagelse, der er blevet offentliggjort på Florida Times-Union, høres en chokeret ansat hos alarmcentralen bede Nicholas Jones om at forklare, hvad han mener.

'Jeg mener, han (politibetjenten, red.) tændte sit lys og kørte op bag mig, og da han gik hen mod min bil, lavede jeg en donut omkring ham og smuttede fra ham', siger den 19-årige flugtblilist.

'Ok. Vil du se betjenten nu, eller... hvad er dit spørgsmål?' spørger operatøren, og Nicholas Jones fortæller igen, at han kørte forbi fire betjente på sin flugt og vil gerne vide, hvad politiet egentlig foretager sig.

Dagen efter blev den unge mand, der også var efterlyst i en anden forbindelse, anholdt. Han blev sigtet for uansvarlig kørsel, for at stikke af fra politiet, for at misbruge nummeret til alarmcentralen og for at overtræde sin prøveløsladelse.

Politiet har siden fortalt, at Nicholas Jones flygtede fra politiet, fordi han mente, det ville være 'sjovt'.

De kunne desuden afsløre overfor den unge mand, at betjenten ved lysreguleringen ikke havde hans nummerplade og derfor slet ikke havde været i stand til at anholde ham. Det var derimod hans opkald til alarmcentralen, der gjorde anholdelsen mulig.

'Det er sjovt. Så jeg sladrede om mig selv?' lød det fra den unge mand ifølge politirapporten.