19-årig forsøgt dræbt: Fire mænd anholdt

Københavns Vestegns Politi har anholdt endnu en person, som mistænkes for at have deltaget i drabsforsøg på 19-årig

Københavns Vestegns Politi har anholdt en 34-årig mand, som mistænkes for at have spillet en rolle i et drabsforsøg, der skete ved Ågården på Ishøj Strandvej søndag 25. juli.

Det oplyser anklager ved Københavns Vestegns Politi, Britt Janni Hansen, til Ekstra Bladet.

Den 34-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup her til formiddag med krav om varetægtsfængsling.

I forvejen sidder tre mænd på 20, 24 og 30 år fængslet i sagen. De blev anholdt umiddelbart efter episoden, som har sit udspring i det kriminelle miljø, har politiet tidligere oplyst.

Både Midt- og Vestsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi har efterforsket sammenhængen mellem to knivstik, der skete næsten samtidig med få kilometers mellemrum. Foto: Kenneth Meyer

Det var søndag 25. juli klokken 19.35, at en 30-årig mand først blev påkørt af en bil på Ishøj Strandvej. Samtidig blev en 19-årig mand stukket med kniv og slået i ansigtet. Vagtchefen fortalte efterfølgende, at politiet fandt den 19-årige ved et pizzeria ved Strandgården.

- Ganske rigtig træffer vi en med knivstik i ballen. Knivstikkeriet er dog ikke sket på stedet, men ved Ågården, sagde Thomas Christensen, vagthavende ved Vestegnens Politi.

Nu er en fjerde mand blevet anholdt i relation til hændelsen på Ishøj Strandvej. Foto: Kenneth Meyer

Politiet var samtidig opmærksom på en anden episode i Hundige, der skete kort forinden, udtalte vicepolitiinspektør Peter Malmose. Her afspærrede Midt- og Vestsjællands Politi et område ved havnen, mens undersøgelser på gerningsstedet stod på.

I relation til sagen fra Hundige blev tre andre mænd anholdt.

Om der var en sammenhæng mellem de to episoder, skulle politiets efterforskning kaste lyst over, fortalte vicepolitiinspektøren. Politiet har tidligere oplyst, at sammenstødet formentlig udspringer af personlige uoverensstemmelser mellem personer med relation til et kriminelt miljø.

Ved episoden i Hundige blev et område ved Hundige Havn spærret af, og en 31-årig mand blev såret.

To biler har været taget ind til kriminalteknisk undersøgelse.

Britt Janni Hansen oplyser til Ekstra Bladet, at hun vil forlange lukkede døre under grundlovsforhøret.