19-årig fortsat forsvundet: Gik tidligt fra bar

19-årige Mark Corneliussen fra Nyborg har været forsvundet siden 22.50 fredag aften, hvor han forlod baren The Old Irish Pub i Odense. Siden har vidner set ham gå forbi Froggy's Café på Vestergade, hvor han formodes at være fortsat i retningen af Føtex.

Det skriver TV2 Fyn.

Fyns Politi har mandag iværksat en eftersøgning, og man søger vidner, der kan hjælpe med at kortlægge Mark Corneliussens færden.

Til TV2 Fyn oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, at man tirsdag fortsat arbejder på eftersøgningen af den 19-årige.

Mark Corneliussen er 180 cm høj og var fredag aften iført mørke jeans, sort bluse af mærket Rock Bull og hvide sko.

Har man oplysninger om Mark Corneliussen, kan man kontakte politiet på 114.

