19-årig fra Volvo'en: Udspurgt om relationer til pakistansk mand

Politiet var i forbindelse med fredagens aktion til stede på flere adresser, som man mente at kunne sætte i forbindelse med personer med adgang til den eftersøgte Volvo V90.

Ved 18.20-tiden tiltvang politiet sig adgang til en lejlighed i Slesvigsgade på Vesterbro i København.

Kommunikationschef ved Københavns Politi Tasja Parize ønsker hverken at be– eller afkræfte, om aktionen på Vesterbro har relation til efterforskningen af den efterlyste bil.

Da politiet siden afhører mændene fra Volvo’en, bliver mindst en af dem dog spurgt til sine relationer til en beboer i lejligheden i Slesvigsgade. Det oplyser kilder til Ekstra Bladet.

Beboeren i Slesvigsgade har pakistanske rødder og er kendt af politiet.

Ved en pressebriefing fredag klokken 19 oplyste chefpolitiinspektør fra Københavns Politi Jørgen Skov , at mændene i den eftersøgte Volvo blev sat i forbindelse med ’alvorlig kriminalitet’. Derudover ville han ikke oplyse, hvad den storstilede politiaktion handlede om.

Ved en følgende pressebriefing dagen efter, sagde Jørgen Skov, at man fra politiets side måtte opdele fredagens aktion i to sager. Én vedrørende PET’s beskyttelse af truede personer og én vedrørende de fire mænd i den efterlyste bil, som Skov kaldte ’verdens måske mest uheldige kriminelle’.

Politiet ønsker ikke at kommentere, hvorvidt man allerede i forbindelse med aktionen på Vesterbro fredag aften var klar over, at de fire mænd i Volvo’en ikke havde noget at gøre med de personer, PET opfatter som truede og derfor beskytter.

– Det står ikke klart fredag klokken 19. Der pågår en efterforskning. Derfor går der noget tid, før vi melder noget ud, siger Tasja Parize.