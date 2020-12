19-årig i supermarkeds-koks

En 19-årig pige havde mandag en skidt aften foran Netto på Trylleskov Allé i Solrød Strand.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Her fremgår det, at den 19-årige pige forsøgte at bakke ud fra en parkeringsbås, men i stedet for at trille stille og roligt ud bakkede hun direkte ind i facaden.

Oven i kørehjelmen havde hun endda ikke noget kørekort, og så måtte politiet træde til.

'En patrulje kørte frem til stedet, hvor det viste sig at den unge kvinde aldrig havde taget et kørekort, så hun blev sigtet for kørsel uden førerret. Bilens ejer blev sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort,' skriver politiet.

Den 19-årige pige kan nu se frem til en bøde.