19-årig kørte ind i menneskeflok

En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet for at køre ind i en flok mennesker.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Her skriver politikredsen, at hændelsen skete sent fredag aften kl. 22.28 på Jernbanegade i Haslev.

Den 19-årige havde ifølge døgnrapporten 'følt sig så provokeret,' at han kørte op på fortovet og mod en gruppe unge mennesker.

De fleste unge nåede at komme væk, men en blev ramt på foden, mens en anden blev ramt af bilens front og kastet op i luften.

Efterfølgende blev de påkørte bragt til sygehuset, men de slap med lettere kvæstelser.

Den 19-årige flygtede fra stedet, men meldte sig selv senere på en politistation.

Her blev han anholdt og sigtet for kvalificeret vold, for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed og efter færdselsloven.

Han blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor han blev varetægtsfængslet.