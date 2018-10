19-årig ramt af skud: Er ikke særlig samarbejdsvillig

Gerningsmændene var formentlig til fods, da de skød mod en 19-årig mand ud for Ladegårdsparken Vest 103 i Holbæk tirsdag aften omkring klokken 21. Det forlød ellers først, at de havde skudt ud gennem vinduet på en bil.

- Vi har nogle vidner, der har set to personer løbe fra stedet. Vi har et meget sparsomt signalement med nogle mørke jakker, hvor de har hætterne trukket op. De sætter sig ind i en blå Ford, formentlig Mondeo, og kører fra stedet. Så det giver os anledning til at tro, at de har været til fods, da det skete, siger politikommissær Kim Lech fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Bilen, en blålig Ford stationcar med 'papegøje'-nummerplader, kørte efter skudepisoden fra Ladegårdsparken Vest mod Gl. Ringstedvej, hvor den forsvandt i ukendt retning.

Foto: Per Rasmussen

Der blev senere fundet en udbrændt bil i Fuglebjerg.

– Var der en fører, der ventede i bilen?

- Det kan vi ikke sige med sikkerhed.

– Ved I, hvad der er blevet skudt med?

– Vi har fundet nogle patronhylstre ude på stedet som er sendt til tekniske undersøgelser, og så må det vise senere, hvad det er for et våben, der er brugt.

Foto: Per Rasmussen

Offeret, der er kendt af politiet, blev ramt i den ene skulder, men kunne udskrives fra hospitalet efter behandling på skadestuen og afhøring.

- Han er ikke særlig samarbejdsvillig, men har afgivet en kort forklaring til os, siger politikommissær Kim Lech.

Der har den seneste tid været adskillige sammenstød mellem Bandidos og en unavngiven gruppe i Holbæk. Og selvom det ikke er endeligt fastlagt, så mener politiet også, at gårsdagens skudepisode skal ses som et led i de hændelser.

– På den ene side står Bandidos, det er helt åbenlyst, som også har forsamlingsforbud, som kommunen har udstedt til dem. På den anden side står der en gruppe af unge mennesker, som fortrinsvist er ude fra Vangkvarteret. Men det er, efter vores opfattelse, ikke en etableret bande, men mere bare en gruppe unge mennesker, siger Kim Lech.

Politiet har nu blandt andet sendt deres mobile politistation til området og er massivt til stede.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at bringe det her til ophør, siger han.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har hørt eller set noget i området ved Ladegårdsparken Vest i tiden omkring skyderiet tirsdag aften eller ved Fuglebjerg, hvor den mulige gerningsbil blev fundet udbrændt.