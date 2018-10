19-årig sigtes for at slå og sprøjte peber-spray på mand i strid om P-plads

Ved du noget? Mail 1224@eb.dk eller SMS/MMS 1224 til alm. takst

En 19-årig mand bliver klokken 10.00 torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus.

Manden er sigtet for at have begået grov vold mod en 51-årig mand. De to mænd kom op at toppes om en parkeringsplads ved DOKK1 i Aarhus.

Den 19-årige var ved anholdelsen i besiddelse af både en dolk og en steakkniv, oplyser anklagemyndigheden.

Ifølge kommunikations-medarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, fandt episoden sted onsdag formiddag.

Optog flere pladser

- Den 51-årige mand har forklaret politiet, at han kørte rundt i området og ledte efter en parkeringsplads. På et tidspunkt opdagede han to ledige handicap-pladser, som dog var optaget af en bil, som var parkeret lige mellem de to pladser. Den 19-årige fører stod ved siden af bilen. Den 51-årige mand påtalte, at den 19-årige optog to pladser og dermed holdt ulovligt parkeret, oplyser Janni Lundager til Ekstra Bladet.

Den 19-årige var åbenbart ligeglad med, hvordan han havde parkeret sin bil. For han sagde til den 51-årige: Hvad rager det dig?

Herefter sprayede han den 51-årige mand i hovedet med en peber-spray.

Slået i hovedet

Samtidig truede den 19-årige med, at han ville hente en kniv i sin bil, hvilket den 51-årige i første omgang forsøgte at forhindre.

- Til sidst opsøgte den 51-årige mand kontoret, hvor P-vagterne holder til. Samtidig fulgte den 19-årige efter i sin bil. Foran P-vagten sprang han ud af bilen og slog den 51-årige i hovedet. Bagefter kørte den 19-årige fra stedet, oplyser kommunikations-medarbejderen til Ekstra Bladet.

Den 19-årige blev senere anholdt af en politipatrulje.