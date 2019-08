19-årig studerende død: Faldt ud af fly

Den blot 19-årige studerende Alana Cutland fra Milton Keyes i England, er død på den afrikanske ø Madagaskar.

Flere medier, blandt andet Huffington Post, skriver, at skete dødsfaldet, da Alana faldt ud af et lille privatfly.

Ifølge The Sun skete ulykken blot ti minutter efter, at flyet havde lettet fra Anjajavy sidste tordag. Hensigten var at undersøge havbunden på en nærliggende ø, og hun havde blot selskab af piloten og en anden passager.

Alana Cutland var på øen i forbindelse med et skole-praktikophold og det britiske udenrigsministerium bekræfter dødsfaldet.

Hendes familie har i en erklæring beskrevet Alana som talentfuld danserinde, der 'tørstede efter at opleve verden'.

'Vores datter Alana var en en klog, uafhængig, ung kvinde, der var elsket og beundret af alle, der kendte hende', lyder det fra familien.

'Vi er sønderknuste over tabet af vores skønne, smukke datter, der altid fik rummet til at lyse op, når hun trådte ind', lyder det videre.

Cutland, der desuden læste naturvidenskab, stod til at færdiggøre sin uddannelse i 2020.

'Robinson College er dybt chokerende over nyheden omkring Alanas død. I de to år, hun har studeret her, har hun altid bidraget enormt. Hun vil blive savnet af alle', lyder det i en udtalelse fra Dr. David Woodman,Robinson College, Cambridge University, der ydermere sender sine kondolencer til familien.

Alana Cutlands lig er stadig ikke fundet, mens en nærmere undersøgelse af hendes død fortsat er i gang.