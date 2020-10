19-årig værnepligtig stukket med kniv

Ved du noget? Tip os på mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 19-årig mand er uden for livsfare, efter han blev slået, sparket og stukket med kniv ved havnen i Aalborg torsdag aften kort før klokken 22.

Offeret er værnepligtig og forlod Jomfru Ane Gade sammen en mand og en kvinde, der ligeledes er værnepligtige, for at gå ned mod havnen.



I gyden på den anden side af Jomfru Ane Gade opholdt sig en anden gruppe på fem-seks personer. Politiets efterforskning peger på, at der umiddelbart er tale om 'unge mænd af forskellig etnisk oprindelse', skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Limfjordsbroen spærret: Mand stukket ned



Efter en kort meningsudveksling gik gruppen efter de tre værnepligtige, og to-tre personer fra den store gruppe overfaldt herefter det 19-årige offer med flere slag og spark, ligesom han blev stukket med kniv.

Offeret flygter herefter fra stedet i retning mod Limfjordsbroen.



Den unge værnepligtige blev straks kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han blev opereret natten til fredag. Han er uden for livsfare.



Politiet efterlyser vidner, der har set overfaldet eller andet mistænkeligt i området. Hvis du har oplysninger i sagen, så ring til Nordjyllands Politi på 114.