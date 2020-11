19-årig varetægtsfængslet efter knivstikkeri på åben gade

En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter et knivstikkeri på åben gade i indre København i mandags.

Knivstikkeriet fandt sted lidt over middag på Larslejsstræde midt i København.

Varetægtsfængslingen skete ved et grundlovsforhør i Københavns Byret i dag.

Manden, der nægter sig skyldig, er sigtet for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.

Mand stukket ned i København

Stukket i baglår

Af sigtelsen mod den 19-årige mand fremgår det, at han skulle have stukket sit 22-årige offer tre gange med en kniv: I venstre balle, venstre baglår og i højre baglår.

Som Ekstra Bladets billeder fra stedet også viser, var der store mængder blod på gerningsstedet.

Af sigtelsen fremgår det da også, at offerets skader medførte så stort et blodtab, at det ikke kan udelukkes, at han har været i livsfare.

Anklager Louise Nielsen begærede om lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning og pegede på, at offeret og den anholdte formentlig kender hinanden, og at ingen af dem har haft udtalt sig til politiet.

Manden blev varetægtsfængslet i 13 dage.

