19-årige fik lyndom: Truede kvinde med pistoler for at stjæle bil

To 19-årige mænd fik lyndomme på seks måneders ubetinget fængsel, da de fredag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby.

Her tilstod de, at de i tirsdags truede en 45-årig kvinde i Klampenborg med paintball-pistoler i forsøget på at få fingre i hendes bilnøgler. De rev kvindens strandtaske fra hende, men bilnøglen havde hun i lommen, så det lykkedes ikke de maskerede 19-årige at stikke af i hendes bil.

De to 19-årige havde været til fest på Nørrebro, men skulle til Stenløse for at overnatte.

Først lejede de en af de små elbiler, der koster minuttakst, men bilen efterlod de ved en tankstation i Klampenborg og besluttede sig i stedet for at stjæle en gratis bil.

Den 45-årige kvinde fra Brønshøj skulle morgenbade kl. 06.40 om morgenen og havde sit badetøj i en strandtaske, da hun parkerede sin bil ved Strandvejen. Her blev hun passet op af de to mænd, der var iført klovne- eller spøgelsesmasker og var bevæbnede med sorte pistoler.

Efter at de havde taget hendes strandtaske, som de smed fra sig, da bilnøglerne ikke var i den, gik de mod Klampenborg station.

Politiet fik identificeret de to 19-årige, der blev anholdt torsdag.

Efter dommen på seks måneders fængsel blev de løsladt til senere afsoning. Den ene har et arbejde, han skulle passe. Den ene modtog dommen, den anden tog betænkningstid.

De to 19-årige var smidt ud hjemmefra af forældrene, og boede lidt rundt omkring hos venner og bekendte.

I retten tilstod de trusler, ulovlig tvang og forsøg på brugstyveri, hvorefter dommeren valgte at afsige dom med det samme. Maskerne og pistolerne var paintball-udstyr, som de 19-årige havde med sig i en taske.