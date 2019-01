19-årige kvinde kæmpede sig fri fra voldtægtsforbryder

Den unge kvinde fik kradsemærker og blå mærker under kampen med gerningsmanden

En 19-årig kvinde fra Esbjerg kæmpede sig natten til lørdag fri fra en mand, som efter kvindens opfattelse forsøgte at voldtage hende.

Den unge kvinde kom gående i midtbyen i Esbjerg.

- Klokken 3.10 befandt hun sig på hjørnet af Englandsgade og Skolegade. Her blev kvinden trukket ind i en baggård. Gerningsmanden befølte kvinden, og han tog på hende på en sådan måde, at hun opfattede det som om, at hun skulle voldtages på stedet, siger vagtchef Mads Lervad Dammark fra Syd og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Det lykkedes kvinden at rykke sig fri fra gerningsmanden og stikke af.

Blå mærker

- Kvinden har fået skader i form af blå mærker og kradsemærker. Vi ser med stor alvor på sagen, siger vagtchefen.

Politiet i Esbjerg vil gerne i kontakt med vidner eller andre, som kender noget til overfaldet.

Gerningsmandens signalement er: Dansk af udseende. 45-50 år gammel, kort skæg og meget høj. Manden bar en sort jakke og var iført sorte bukser.

Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har oplysninger i sagen.