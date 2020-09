19 bøder til passagerer uden mundbind

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I knap tre uger har tusindvis af danskere været tvunget til at bære mundbind, når de skal med bus, metro, færge, tog eller taxa, og meget tyder på, at der ikke har været så megen modvilje blandt passagererne.

I hvert fald har politiet kun uddelt 19 bøder på de 19 dage, der er gået, siden mundbindspåbuddet trådte i kraft ved midnat natten til lørdag 22. august.

Det oplyser Rigspolitiet til Ekstra Bladet.

Passagerne lader til at have accepteret kravet om mundbind i offentlige befordringsmidler, viser tal fra Rigspolitiet. Arkivfoto

Bøderne er uddelt bredt over hele landet. Blot i fire politikredse har politiet ikke fundet anledning til at hive bødeblokken frem. Det drejer sig om Nordjyllands Politi, Østjyllands Politi, Nordsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi.

Sådan fordeler bøderne sig Midt- og Vestjyllands Politi: 2 Sydøstjyllands Politi: 2 Syd- og Sønderjyllands Politi: 1 Fyns Politi: 4 Sydsjællands og Lollandfalsters Politi: 2 Midt- og Vestsjællands Politi: 1 Københavns Politi: 6 Bornholms Politi: 1 Kilde:Rigspolitiet

Der er ifølge Rigspolitiets opgørelse uddelt flest bøder til passagerer i Københavns Politikreds og på Fyn.

Rigspolitiet gør opmærksom på, at der alene udskrives bøder, når folk har nægtet at forlade det offentlige transportmiddel, som de har siddet i. Og altså først efter flere advarsler om at få styr på sagerne.

Det koster 2500 kroner i bøde at nægte at stå af toget eller bussen, hvis togkonduktøren eller buschaufføren beder en om det.