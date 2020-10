19 gidsler fanget i bank

Et drama udspiller sig onsdag i den georgiske by Zugdidi, hvor en bevæbnet mand er brudt ind i Georgia Bank på gaden Rustaveli.

Her har han taget mindst 19 personer som gidsler, heriblandt flere ansatte i banken. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet har afspærret området og forsøger at neutralisere gerningsmanden, der kræver 500.000 amerikanske dollars for at lade gidslerne gå fri.

Det forlyder, at det er lykkedes 20 gidsler at slippe fri, siden den bevæbnede mand brød ind i banken, men 19 personer bliver endnu holdt fanget.

Gerningsmanden har indtil videre givet politiet to timer til at imødekomme hans krav, men det er nu over to timer siden, og der er endnu ikke sket noget.

De første meldinger om bankrøveriet kom cirka klokken 14.30 dansk tid.

Georgiens indenrigsminister Giorgi Gakharia er ankommet til banken, og politiet og indenrigsministeriet samarbejder om at løse situationen.

Opdateres ...