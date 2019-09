19 hunde levede i urin og afføring i bryggers

En kvinde fra Vendsyssel har erkendt at have overtrådt dyreværnsloven ved at have 19 hunde boende i et mindre bryggers uden adgang til et tørt leje og uden mulighed for at komme ud.

Sagen er nu afgjort med en bøde på 10.000 kroner, fortæller politikommissær Henrik Taagaard fra dyrevelfærdsenheden i Nordjyllands Politi.

Politiet kom på sporet af hundene i sommer, da man modtog en anmeldelse om gøende hunde fra en adresse i Brovst.

- Det var tilfældigvis en hundepatrulje, der kom derud. De får optaget en masse fotos og optager politirapport og sender det til os (dyrevelfærdsenheden, red.), fortæller Henrik Taagaard.

Efter at politipatruljen var taget fra stedet, blev de mange hunde flyttet, så da dyrevelfærdsenheden kom til stedet, var de væk. Det lykkedes dog at finde frem til hundene på en anden adresse.

Hundene - der var tale om mindre hunde af forskellig slags - befandt sig i et parcelhus i den lille by Halvrimmen, der ligger nogle kilometer øst for Brovst i Jammerbugt Kommune.

Sagen er ikke den første om såkaldte hvalpefabrikker, hvor hunde bliver opdrættet og solgt, uden at formaliteterne er i orden, og ofte under usle forhold.

- Denne her sag går meget på, hvordan hundene har haft det. De kunne ikke ligge tørt nede i det her lille bryggers, de var i, fortæller Henrik Taagaard.

Ifølge ham er det en overordnet regel i dyreværnsloven, at alle dyr skal have et tørt leje. Og det havde hundene altså ikke.

- De var alle sammen våde af urin og afføring. Og så var der ikke mulighed for at komme ud, og der manglede vand, fortæller politikommissæren og tilføjer, at der derudover var en løs stikkontakt i rummet.

- Den stak ud af væggen, og det var kun et held, at ingen af hundene var begyndt at bide i den. Det er også en overtrædelse af dyreværnsloven, siger Henrik Taagaard.

Ud over overtrædelserne af dyreværnsloven brød kvinden også hundeloven, fordi 14 af hundene ikke var registreret i hunderegistret.