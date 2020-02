20 år efter: Lænket lig identificeret

Politiet i Holland har fået et gennembrud ved hjælp af dna i et 20 år gammelt drabsmysterium

Politiet i Holland har ved hjælp af dna fået et gennembrud i et 20 år gammelt mordmysterium, skriver hollandske Telegraaf.

I april 1999 opdagede skipperen på en båd noget flyde i vandet ved Zwanenburgdijk nær Haarlem nordvest for Amsterdam. Det var liget af en mand, som var død som følge af vold.

Gerningsmændene havde gjort en del for, at liget skulle forblive under vandet. Den døde, som blot var iført boxershorts, var lænket i fosterstilling med en fem meter lang jernkæde, der var viklet omkring blandt andet håndled, ankler og hals. På kæden var to håndvægte på hver 15 kilo påsat ved hjælp af seks hængelåse.

- Det er ret utroligt, at manden overhovedet blev fundet, lød det tidligere i sagsforløbet fra efterforsker José van Dijk.

Liget havde ligget i vandet i flere måneder og bar tydeligt præg af det. Men politi og retslæger konkluderede, at den døde var mellem 30 og 60 år og havde bemærkelsesværdigt velholdte tænder med kroner.

Ingen vidste dog, hvem han var.

Sagen var flere gange oppe at vende hos det hollandske politi, men gennembruddet kom via en dna-undersøgelse for nylig.

En sammenligning mellem den dødes dna og dna fra en familie af tyrkisk herkomst, som i sin tid havde meldt deres familiemedlem savnet, afslørede, at den døde i vandet var en 55-årig mand ved navn Sefer Yildirum.

Politiet håber, at de nu - trods de mange år, der er gået - har mulighed for at komme nærmere en opklaring af drabet. Sagen er døbt 'kæde-mordet' på grund af de bizarre omstændigheder, hvorunder offeret var forsøgt skjult i vandet.