20-årig anholdt efter drab

Københavns Vestegns Politi har fredag morgen anholdt en 20-årig mand i forbindelse med det drab, der tidligere på året kostede Darko Petrovic livet.

Den 20-årige sigtes for at have stukket ild til den bil, som gerningsmændene ifølge politiet flygtede i efter at have likvideret den 27-årige mand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Darko Petrovic befandt sig bag rattet i en sort bil af mærket Audi, da han blev ramt af skud. Han var gift med datteren til den kendte 'Pusher'-skuespiller Slavko Labovic.

Kørte væk i stjålet SUV

To mænd i sort tøj blev efter drabet set køre væk i en hvid Mercedes SUV. Bilen blev kort efter fundet udbrændt på Hvidegårdsvej i Lyngby.

Den hvide bil blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger stjålet i foråret fra en midtjysk autoforhandler og var på finde-tidspunktet forsynet med ligeledes stjålne nummerplader fra en svensk indregistreret Peugeot 308. Bilen tilhører en 38-årig kvinde, som er bosat i Malmø.

Den anholdte teenager vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup onsdag klokken 10.

Her vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre. Det vil ske med henvisning til den videre efterforskning i den aktuelle drabssag.

Politiet har ikke yderligere oplysninger, skriver politiets presseafdeling.