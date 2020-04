20-årig dømt for groft hjemmerøveri: 75-årig slået med kødhammer

Fem et havlt års fængsel til gerningsmand

20-årige Nicolaj Frits Nancke blev onsdag ved Retten i Odense idømt fem et halvt års fængsel for et groft hjemmerøveri mod en 75-årig mand i Kirkendrup i Odense.

Hjemmerøveriet fandt sted 9. december, hvor to mænd trængte ind hos den 75-årige efter at have ringet på døren. Den ældre mand blev væltet omkuld på gulvet og blev truet med en signalpistol, skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 75-årige blev slået flere gange i hovedet med signalpistolen og med en kødhammer, som mændene fandt på adressen. Desuden fik han bundet et viskestykke rundt om munden.

Udbyttet var flere ure, briller, kontanter og samlermønter.

Den 20-årige blev anholdt umiddelbart efter, mens medgerningsmanden sprang ind i en bil og slap væk. Politiet var allerede i området efter at have fået en henvendelse fra en borger, som havde set de to mænd snuse rundt, og som synes deres opførsel var mistænkelig.

Det er aldrig lykkedes politiet at finde medgerningsmanden eller chaufføren af den bil, der blev set køre væk.

Begge gerningsmænd var maskerede under flugten.

Anklager Christian Nielsen mener, at dommen afspejler, at retten har vurderet, at der har været tale om et meget groft hjemmerøveri, hvor flere gerningsmænd har begået røveriet i forening, og hvor der er blevet brugt våben.

- Samtidig er sagen et rigtigt godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at borgere kontakter politiet, når de har mistanke til, at noget ikke er, som det skal være i deres lokalområde, siger Christian Nielsen.

Den 20-årige valgte at anke sin dom på stedet.

Bistandsadvokaten for den 75-årige tog under rettens behandling af sagen forbehold for en senere påstand om erstatning.

- Han fik nogle skader i forbindelse med røveriet. Men han har ikke været indlagt, siger Christian Nielsen til Ekstra Bladet.