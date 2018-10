20-årig dræbt med denne pistol: Nu kæder politiet våbnet sammen med andre sager

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Københavns Politi efterlyser oplysninger om en sort Walther P38, som er blevet brugt til drabet på 20-årige Sahin Gümüs natten til 3. november i Tingbjerg.

Det fortæller TV2 som optakt til et Station 2-program torsdag, der går i dybden med bandekonflikten.

Pistolen blev fundet af en fritidsdykker 10. februar 2018 i Karlstrup Kalkgrav ved Karlslunde. Efterfølgende undersøgelser af våbnet har slået fast, at det også har været anvendt ved to andre skudepisoder i løbet af 2017.

En af de to øvrige skudepisoder har været i bandekonflikten mellem Loyal Familia og Brothas, mens det andet ikke var banderelateret, skriver TV2.

Foto: Københavns Politi

To mænd er ifølge politiet blevet ramt i det ene af de to øvrige skudepisoder, men politiet ønsker ikke at gå mere i detaljer med skyderierne på nuværende tidspunkt.

Drabet på Sahin Gümüs er den mest alvorlig episode, som våbnet ifølge Københavns Politi har været anvendt til. Gümüs, der havde relationer til banden Loyal To Familia, blev ramt af skud, da han ved 02.30-tiden sammen med en anden person kom kørende i sin bil ved krydset mellem Åkandevej og Ruten, der fører ind til Tingbjerg-bebyggelsen i Københavns udkant.

Politiet fandt det 20-årige skudoffer i en bil, der lå på taget. Foto: Kenneth Meyer

Her boede den 20-årige, og uden varsel blev hans bil beskudt med en serie skud og bilen endte på taget. Den 20-årige døde senere på dagen.

Sahin Gümüs havde relationer til LTF, da to af hans brødre er højtstående medlemmer i banden.

Mordet er fortsat uopklaret.

Politiet er interesseret i at høre fra alle, som kender til den sorte Walther P38 og dens vej gennem det kriminelle miljø, siger politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi til TV2.