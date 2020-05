20-årig får bøde for ulykke der kostede vejarbejder livet

En 63-årig Falck-medarbejder mistede i 2018 livet, da en ung bilist på Vestmotorvejen ved Korsør påkørte en skiltevogn.

Mandag er den 20-årige bilist i Retten i Næstved blevet dømt for uagtsomt manddrab. Retten har idømt ham 30 dagbøder a 300 kroner, og han får desuden frakendt førerretten i seks måneder.

Det oplyser anklager Maya Huniche.

Anklagemyndigheden krævede den unge mand idømt en fængselsstraf for dødsulykken, men det valgte retten altså ikke at følge. Dog bemærker anklageren, at dommen stemmer overens med tidligere domme på området.

- Jeg havde påstået 30 dages fængsling. Men man kan sige, at det niveau, retten har lagt sig på, er i rimelig overensstemmelse med retspraksis, siger Maya Huniche.

Ulykken skete 10. december 2018 cirka klokken 13.25, da den 20-årige bilist i en varebil overså en skiltevogn og kørte ind i den med en hastighed på mellem 107 og 129 kilometer i timen.

Skiltevognen holdt stille i første vognbane og blev skubbet over i Falck-arbejderen, der stod foran skiltevognen og reparerede vejbanen. En lægehelikopter blev tilkaldt, men den 63-årige mands liv stod ikke til at redde.

Ved sammenstødet mellem den 20-åriges varebil og skiltevognen røg der desuden et skilt over i det vestgående spor og ramte en personbil. Til sidst ramte den unge mand ind i et autoværn.

Den 20-årige kom også selv til skade ved ulykken. Han har erkendt at have ført bilen, men har nægtet sig skyldig i tiltalen for uagtsomt manddrab.

Hvert år er der over 200 ulykker ved vejarbejde, viser Vejdirektoratets statistik for 2014 til 2018.

I 2018 kom der i gennemsnit en trafikant til skade hver sjette dag ved vejarbejde. Tre personer blev dræbt i en ulykke ved vejarbejde i 2018.