20-årig fængslet for voldtægt

En 20-årig mand fra Gambia er varetægtsfængslet i foreløbigt 11 dage sigtet for at have voldtaget en ung kvinde i København.

Den anmeldte voldtægt skulle have fundet sted i september i år efter en fest i en lejlighed på Nørrebro.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt fredag. Her nægtede han sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig.

Ifølge sigtelsen mod den unge gambier, havde kvinden på grund af træthed og alkoholindtag søgt ind på et soveværelse i lejligheden for at hvile sig.

På et tidspunkt mellem klokken 01.00 og 03.00 vågnede hun ved, at nogen forgreb sig på hende.

Sigtelsen beskriver, hvordan kvinden efterfølgende flere gange råbte stop og forsøgte at skubbe gerningsmanden væk, hvorved han fortsatte samlejet ved at fastholde kvinden med sin arm.

Det var først, da en veninde til kvinden hørte råbene om hjælp og herefter kom ind i soveværelset, at overgrebet blev stoppet, lyder det sigtelsen.

Den 20-årige mand er varetægtsfængslet frem til 15. december.