20-årig hostede på politiet og flygtede: Nu er han anholdt

En ung mand, der søndag flygtede fra politiet på vej fra retten, er anholdt igen.

Manden meldte torsdag eftermiddag sig selv på stationen i Aarhus.

Det oplyser Østjylland Politi i en pressemeddelelse.

Den 20-årige mand blev anholdt natten til søndag og sigtet for trusler om vold mod politiet efter at have hostet to betjente i ansigtet og råbt 'corona'.

Efterlyst med navn og billede

Han blev søndag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, som besluttede, at han skulle varetægtsfængsles i fire uger. På vej fra retten lykkedes det ham dog at flygte fra politiet, og han blev efterlyst offentligt med navn og billede.

Siden har Østjyllands Politi ledt intensivt efter manden.

Den 20-årige er nu kørt til arresten til sin varetægtsfængsling.