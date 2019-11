20-årig kvinde med machete tvang kæreste til sex

Samantha Mears fra Montana i USA har fået en 20 års lang behandlingsdom, efter hun sidste sommer tvang sin ekskæreste til samleje ved at true ham med en machete.

Den 20-årige kvinde brød ind, mens manden var ude for at handle. Da han kom tilbage, stod kvinden parat og placerede sin machete under hans hals.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail der har fået en kopi af dokumenter fra retssagen mod kvinden.

Ifølge dokumenterne tvang Samantha Mears manden til at gå hen mod sengen og tage sit tøj af. Hun satte sig derefter på ham.

Offeret fortalte i retten, at han havde fået erektion af at se kvinden uden tøj på, og at han derfor var i stand til at have samleje med hende.

Tissede på madrassen

Da offeret havde fået udløsning, prøvede han at skubbe den 20-årige væk fra sig, men hun bed ham i armen og blev ved med at have sex med ham, til han ikke længere var i stand til det.

Da de afsluttede samlejet blev Samantha Mears ved med at sidde på sengen med macheten. Offeret tog billeder af hende med kniven, som han viste til politiet.

Efterfølgende blev de to parter uvenner, og kvinden tissede på hans madras, mens manden flygtede med sin søster, der var kommet hen til hjemmet.

Ifølge politiet fortalte kvinden, at de havde været enige om at have sex, men politiet havde svært ved at forstå hende, fordi hun talte usammenhængende.

Hun er nu blevet dømt for voldtægt, voldeligt indbrud og kriminel intention.

Det betyder, at hun skal tilbringe de næste 20 år på et behandlingshjem, og hun vil stå som registreret sexforbryder.