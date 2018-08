- Det er ikke til at forstå. Han har aldrig gjort en flue fortræd i hele sit liv. Han var verdens sødeste menneske.

Sådan lyder ordene fra den sønderknuste mor Katarina Söderberg i et interview med Expressen. Torsdag morgen blev hendes svært udviklingshæmmede søn, Eric Torell, skudt og dræbt af politiet i Stockholm.

Eric var født med Downs syndrom og havde derudover autisme.

- Han kunne ikke tale. Han kunne kun sige 'mor, mor', fortæller Katarina Söderberg.

Til Aftonbladet fortæller Erics far, at sønnen var løbet hjemmefra torsdag morgen:

- Før i tiden løb han ofte hjemmefra. Men denne gang var det lang tid siden. Jeg ringede til politiet for at få ham efterlyst, men meldingen var, at de ikke havde ressourcer til at lede efter ham, fortæller faderen til Aftonbladet.

Uheldigvis havde den unge mand taget sit legetøjvåben med. Ifølge Aftonbladet blev våbnet set af en borger og politiet tilkaldt. Da de kom frem opfattede de ifølge Aftonbladet situationen så truende, at flere betjente åbnede ild på samme tid og dræbte den unge mand.

Efterfølgende har svensk politi bekræftet, at der blot var tale om et legetøjsvåben.

- De første meldinger lyder på, at der ikke var tale om et rigtigt våben, lød meldingen fra politiet torsdag. Skudepisoden skal nu undersøges af anklagemyndigheden.

Eric Torells mor forstår ikke, at ordensmagten ikke kunne løse episoden på anden vis:

- Det er meget ulykkeligt, at han havde taget legetøjsvåbnet med. Men hvorfor var de nødt til at slå ham ihjel? Hvorfor kunne de ikke bare skyde ham i foden? De siger, at der er tale om en legetøjspistol. Det er forkert. Det var et lille legetøjsgevær til aldersgruppen fem år. Det er meget mindre end et rigtigt gevær. Det ser billigt ud og er i plastik, siger Katarina Söderberg til Aftonbladet.

Hun har givet interviews til flere medier med den begrundelse, at politiets version ikke skal stå uimodsagt.