20-årig sendte fotos af døde passager fra ulykkes-toget på Storebælt

Politiet kræver passager fra døds-toget straffet for at fotografere og filme lemlæstede ofre

I kaosset efter togulykken på Storebæltsbroen 2. januar optog en 20-årig mand fra Taastrup, der selv var med toget, billeder og videoer af døde passagerer, som han sendte til en række medier og privatpersoner.

Men han gjorde det i en blanding af chok og råb om hjælp, så det kunne gå op for myndighederne, at der var brug for hurtig og omfattende hjælp, lyder hans forklaring.

Anklagemyndigheden mener, at optagelserne var dybt krænkende for de døde passagerer, og at billederne blandt andet viste legemsdele eller andet 'biologisk materiale' fra fem afdøde personer.

Derfor stilles den 20-årige for retten i Svendborg onsdag, hvor han er tiltalt for at have videregivet de krænkende optagelser til blandt andre Danmarks Radio, Politiken, svensk TV4 og AP.

Passagerer i dødstoget: Det var som en bombe

I timerne efter ulykken sendte den 20-årige også billederne til en række privatpersoner, lyder tiltalen.

Straffelovens § 264 d har en strafferamme på bøde eller fængsel indtil seks måneder - og op til tre års fængsel, hvis karakteren, omfanget og antallet af berørte personer vurderes som særligt skærpende omstændigheder.

§ 264 d siger, at man ikke uberettiget må videregive billeder vedrørende en persons private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed.

Erkender fakta

- Min klient erkender de faktiske omstændigheder, men han nægter sig skyldig, siger hans forsvarer, advokat Berit Ernst. Hun betragter sagen som principiel og er spændt på, hvordan retten vil bedømme sagen.

- Det er et moment, at han selv var involveret i ulykken, og at det skete i virvaret lige efter. Han kom ikke selv til skade, men var meget chokeret, siger advokaten.

Otte blev dræbt, fire alvorligt kvæstet og 12 lettere kvæstet ved ulykken, der skyldtes, at en sættevognstrailer rev sig løs fra et godstog og ramte DSB´s passagertog L 210 på Vestbroen over Storebælt.

Begge tog kørte cirka 120 km/t, da kollisionen skete. Der var 131 passagerer og tre DSB-ansatte i IC4 toget, der var afgået fra Nyborg kl. 7.27 mod København. Ulykken skete tre minutter senere.

Mors første tanke i smadret lyntog: Nu er jeg død

Den 20-årige, der var på vej på arbejde, fortalte efter ulykken i Politiken, hvordan han oplevede ulykken. Han sad i en af de smadrede togvogne:

'Pludselig begyndte toget at ryste. Jeg så ud af vinduet, hvor gnister sprang op fra siderne af toget. Og så begyndte alle ruder at springe, mens glasskårene fløj ind på os, og loftpanelerne slog sig løs. Og så blev alt sort.'

'Alt var totalskadet i den vogn, jeg sad i, men der var mange flere tilskadekomne i de andre to vogne foran og bag ved min,' sagde han i Politiken, der bragte et af den 20-årige fotos inde fra toget - men uden personer.

Fem afdøde blev filmet

Politiet har rejst tiltale mod den 20-årige i to forhold. Det første handler om, at han tog et billede af en af de forulykkede personer umiddelbart efter ulykken og i tidsrummet 08.00 til 10.17 sendte billedet til DR, Politiken, svensk TV4 og AP.

Det næste forhold drejer sig om, at han mellem 07.41 og frem til 16.07 videresendte billeder og video af fem afdøde og lemlæstede personer, som han havde fotograferet og filmet umiddelbart efter ulykken. Der optræder 'legemsdele' og 'andet biologisk materiale' fra de fem afdøde personer, lyder tiltalen.

Modtagerne var de samme medier samt en række private personer.

Ingen af medierne har publiceret de fotos, hvor der ses personer eller legemsdele.

Beslaglagt mobil

Politiets beviser består blandt andet i den 20-åriges beslaglagte mobiltelefon, hvor billedmaterialet fandtes og hvor det kan ses, hvem billederne og videoerne er sendt til og hvornår.

Det ventes at optagelserne bliver vist i retten i Svendborg, men at det formentlig sker bag lukkede døre af hensyn til de navngivne afdøde.

Dommen ventes onsdag eftermiddag.

Anklagemyndigheden kræver, at retten pålægger den tiltalte og andre, der måtte have rådighed over billede og video-materialet, at slette det.