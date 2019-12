20-årig sigtet for at ødelægge Picasso-maleri til 157 millioner

Det kendte maleri af Picasso 'Bust of a Woman' blev udsat for hærværk på kunstgalleri i London

Den kun 20-årige unge mand Shakeel Ryan Massey er blevet sigtet for hærværk, efter at han ifølge politiets mistanke har ødelagt et berømt maleri af den afdøde spanske kunstmaler Pablo Picasso til en værdi af svimlende 157 millioner kroner. Hærværket fandt sted i lørdags på galleriet Tate Modern i London.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Mirror.

Den 20-årige mand, der blev fremstillet for retten i London i går, blev ifølge en talsmand fra galleri Tate Modern hurtigt anholdt efter forbrydelsen. Maleriet 'Bust of a Woman' er efterfølgende blevet fjernet fra Tate Modern, så eksperter kan vurdere omfanget af skaden på maleriet og påbegynde en restaurering af det berømte maleri.

Ifølge Tate Moderns hjemmeside blev oliemaleriet af Picasso malet i 1944 i Paris i løbet af de sidste måneder af Nazi-Tysklands besættelse af Frankrig. Maleriet, der er malet i en halv-abstrakt stil, forestiller fotografen Dora Maar iført hat og grønt tøj, mens hun sidder på en metalstol.

Den 30-årige blev varetægtsfængslet og skal fremstilles for retten den 30. januar.