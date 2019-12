20-årig sigtet for drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Opdateret klokken 10.05: Den 20-årige er sigtet for drab.

En 20-årig mand har selv henvendt sig til politiet angående et drab i Birkerød.

Politiet har valgt at anholde ham. Politiet meldte først ud, at han var 'mistænkt for at være involveret i knivdravet', men anklagemyndigheden kan til Ekstra Bladet bekræfte omkring klokken 10, at han er sigtet for drab.

Han henvendte sig til politiet klokken 5 lørdag morgen.

Mand fængslet i drabssag

Der skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

En 20-årig mand henvendte sig klokken 05.00 til os vedr. drabssag fra Birkerød. Han er anholdt og mistænkt for at være involveret i knivdrabet. Manden bliver afhørt i løbet af dagen, hvor det også vurderes, om han skal fremstilles i grundlovsforhør. Pt intet yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) December 14, 2019

Den 20-årige bliver afhørt af politiet i løbet af lørdag.

Anklagemyndigheden oplyser til Ekstra Bladet, at han også bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag.

Mand anholdt for drab

Torsdag aften blev politiet kaldt til en adresse ud for Birkerød Skole. Her lå en 23-årig mand hårdt såret af knivstik, og han afgik ved døden klokken 21.05.

Ifølge politiet efterforskning var han blevet stukket ned i nærheden af Rema 1000, der ligger cirka halvanden kilometer fra det sted, hvor han blev fundet.

Politiet ved ikke, om den 23-årige selv transporterede sig fra gerningsstedet til området ved Birkerød Skole.

Stedet, hvor manden blev fundet drabt. Foto: Steven Knap

Politiet anholdte fire i sagen fredag, men løslod en af dem, da de nåede frem til, at han ikke havde noget med knivdrabet at gøre.

De tre, som er henholdsvis 27, 25 og 18 år, blev fremstillet i grundlovsforhør, og alle nægtede sig skyldige.

Mand dræbt af knivstik nær skole i Birkerød

I følge anklageren sigtes de i forbindelse med et skarpladt skydevåben, der blev fundet i området.

Den 27-årige blev varetægtsfængslet i to uger, mens de to andre blev løsladt.

Ekstra Bladet følger sagen ...