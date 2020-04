20-årig sigtet: Narrede koder fra piger og delte intime fotos

Midt- og Vestsjællands Politi har sigtet en 20-årig mand for uberettiget videregivelse af billeder, som manden har fået adgang til ved at franarre adgangskoder til konti på sociale medier.

I over et år har politiet forsøgt at opspore hvilken person, der groft har udnyttet en lang række unge piger via pigernes sociale profiler på nettet.

Nu er en 20-årig mand fra Odsherred blevet anholdt og sigtet i sagen.

Manden har i følge Midt- og Vestsjællands Politi haft tiltvunget sig adgang til forskellige personers sociale medie-konti. Derigennem har han fundet blufærdighedskrænkende billeder af flere personer.

Den nu sigtede 20-årige har delt de intime billeder på ofrenes egne profiler og flere andre falske profiler.

Han blev den 15. april sigtet for 88 forskellige forhold, som går på uberettiget videregivelse af billeder, ulovlig tvang, deling af børnepornografisk materiale, hacking og databedrageri. I sagen er der p.t 31 ofre. Der kan komme flere til, oplyser politiet.

Udspekulerede metoder

Midt- og Vestsjællands Politi har arbejdet sammen med andre politikredse på nationalt plan om sagen, og efterforsknigsleder Rasmus Brink-Frendrup kalder overfor Ekstra Bladet den nu sigtede mands metoder for 'udspekulerede'.

Han har blandt andet på sociale profiler udgivet sig for at være ven med ofrene og har franarret adgangskoder til konti på sociale medier. Efter så at have fået adgang til en konto, har den sigtede kontaktet venner gennem kontoen og skaffet sig yderligere adgangskoder til flere konti, oplyser politiet.



Den sigtede har på ofrenes konti haft adgang til sendte og gemte billeder, som den nu anholdte har delt.

- Vi havde meget svært ved at opspore ham og har været i gang længe, og så fik vi endelig hul på bylden og fik sat en stopper for det. Men mange piger er blevet krænket, siger Rasmus Brink-Frendrup til Ekstra Bladet.

På spørgsmålet om, hvad den unge mands motiv har været, svarer efterforskningslederen, at det 'ikke er helt entydigt' og, at han derfor på nuværende tidspunkt ikke vil komme nærmere ind på det. Han siger, at politiet nu har et fornuftigt samarbejde med gerningsmanden under optrevlingen af sagen. Og den anholdte erkender sine gerninger .

Vær kritisk og forsigtig

Politikommissæren fremhæver, at der i sagen også ligger et generelt budskab om, at man skal være meget forsigtig og meget kritisk med, hvad man deler af oplysninger med folk, man kommunikerer med på nettet.

- Det er en meget alvorlig sag, hvor unge mennesker er blevet misbrugt og deres billeder er blevet delt. Vi fortsætter med at efterforske sagen mod den sigtede, men vi vil samtidig gerne sende en advarsel til især de unge om at dele adgangskoder med andre – også selvom det er nære venner. Her er et klokkeklart eksempel på, at adgangskoder kan blive misbrugt af kriminelle, som udgiver sig for at være en god ven, siger politikommissæren.

Politiet har fundet frem til flere ofre, der er under 18 år, og derfor er den 20-årige også sigtet for at dele børnepornografisk materiale.