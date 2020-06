20-årig stjal millioner fra flere end 100 ældre

I løbet af nogle måneder hen over efteråret og vinteren lykkedes det en meget veltalende mand at lokke oplysninger og koder ud af flere end 100 ældre mennesker og tømme deres konti for penge.

Den 20-årige mand nåede at få udbetalt 2,3 millioner kroner. Bankernes sikkerhedssystemer blokerede for udbetaling af yderligere 2,3 millioner kroner.

Men manden blev fanget, og tirsdag tilstod han svindlen i Retten i Esbjerg, der idømte ham tre års fængsel.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tilbage i oktober sidste år fik politiet de første anmeldelser om, at en Mads Søborg fra Nordea eller Nets ringede til især ældre kvinder for at få udleveret adgangskoder til netbank og NemID.

I januar lykkedes det politiet at forbinde de mange anmeldelser, og den 25. februar blev Hassan Wissam Othman anholdt i Aarhus.

- Den unge mand har ikke arbejdet alene. Han har haft brug for mange personer med bankkonti, hvor han kunne føre pengene over, fortæller specialanklager Henning Fuglsang Sørensen.

- Flere personer har været anholdt i sagen, men det er endnu ikke afgjort, om nogle af dem skal tiltales, tilføjer han.

Han understreger, at det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft, når telefonen ringer. Hverken banker eller offentlige myndigheder vil nogensinde bede folk om at oplyse adgangskoden til NemID eller koder fra nøglekortet.

De oplysninger skal man holde for sig selv, og man kan være helt sikker på, at det er svindel, hvis man bliver bedt om at give de oplysninger.

Foruden de tre års fængsel blev Hassan Wissam Othman dømt til at betale 2,1 millioner kroner i erstatning til bankerne. Desuden konfiskerede retten 2,3 millioner kroner hos ham.

Han valgte at modtage dommen.