En voldsom sag om en myrdet, 20-årig australsk studerende trækker lige nu overskrifter verden over.

20-årige Sabrina Lekaj, der bliver beskrevet som en 'glad' universitetsstuderende, blev søndag fundet dræbt af knivstik i en luksus-Mercedes. Ved siden af hende lå hendes 49-årige far hårdt såret.

Det skriver blandt andre news.com.au, Adelaide Now og 7News.

Faren, Petrit Lekaj, blev taget med til Royal Adelaide Hospital, hvor han siden har været under politibeskyttelse. Tirsdag blev han sigtet for mordet på sin 20-årige datter.

Kom lige fra fest

Politiet fandt den 20-årige kvindes lig på passagersiden i familiens Mercedes kun 250 meter fra huset i Adelaide-forstaden Kidman Park, hvor hun boede med sin albansk-australske familie.

Da politibetjente fandt bilen med Sabrina Lekajs livløse krop og den sårede far søndag kort før midnat lokal tid, smadrede de ruden og hev ham ud af køretøjet.

Kun timer forinden havde hun været til en fest i nærheden med sin veninde Kat Valstar.

- Hendes sidste ord, før hun satte sig ind i bilen, var 'jeg elsker dig og jeg skriver til dig, når jeg kommer hjem'. Og det var det sidste, jeg hørte fra hende, siger Kat Valstar til 7News.

Efterforsker stadig

Politichef Tony Ransom fortæller til det lokale medie Adelaide Advertiser, at de begyndte at lede efter faderen og datteren søndag lidt før klokken 22 lokal tid, efter flere bekymrede henvendelser fra offentligheden.

Han vil ikke gå i nærmere detaljer omkring omstændighederne ved det formodede drab. Han vil desuden heller ikke kommentere på rapporter fra naboer om, at ordensmagten tidligere samme aften skulle være blevet kaldt ud til familiens hjem efter nogle uroligheder.

Omstændighederne omkring hændelsen er derfor fortsat uklare, og politiet efterforsker stadig.

Rekordhøjt gennemsnit

Sabrina Lekajs venner og medstuderende beskriver hende over for ABC som en ambitiøs studerende, som studerede klassisk klaver, før hun skiftede til medicinuddannelsen på University of South Australia.

'Jeg kan ikke ikke fatte, at jeg skriver dette. Min smukke Sabrina. Ekstremt talentfuld pianist, dygtig og dronningen af sort humor. Jeg elsker dig. For evigt i vore hjerter, skriver hendes veninde Jana Fandi i en hyldest på Instagram ifølge news.com.au.

Hendes venner beskriver hende desuden som et midtpunkt til enhver fest, og da hun dimitterede fra high school i 2016, var det med et rekordhøjt gennemsnit.

En høring, der kommer til at foregå på Petrit Lekajs hospitalsstue, er fastsat til fredag.