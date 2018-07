20-årig stukket i maven: Ligger på operationsbordet

En 20-årig mand blev kort efter midnat stukket ned med en kniv på Toftegårds Plads i København.

Politiet kunne tidligt torsdag morgen kun komme med sparsomme oplysninger om sagen, som stadig efterforskes.

- Der er tale om 20-årig mand af anden etnisk herkomst, som er blevet ramt af en kniv i maven. Han er på operationsbordet lige nu, men vi har fået at vide, at han er uden for livsfare, oplyser den centrale efterforskningsleder Aaron Newman til Ekstra Bladet.

Politiet har endnu ikke kunnet afhøre manden.

- Vi har for øjeblikket ingen anholdte og heller ikke noget signalement af en gerningsmand. Vi tror umiddelbart ikke, at der er tale om et bande-relateret overfald. Men vi kan endnu ikke sige noget nærmere om motiv, eller om offer og gerningsmand har kendt hinanden på forhånd, siger Aaron Newman til Ekstra Bladet.

Et større område omkring gerningsstedet har været spærret af.