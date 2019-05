20-årig tog billeder af døde togpassagerer: - Tænkte ikke over konsekvenserne

Manden nægter sig skyldig, men erkender at have delt video og billeder fra togulykken på Storebæltsbroen

2. januar indtræf en af nyere tids største ulykker i dansk historie, da et tog fuld af passagerer forulykkede på Storebæltsbroen.

Otte mennesker døde, fire blev alvorligt kvæstede, og 12 kom lettere til skade, da lyntoget kolliderede med en trailer på et godstog.

Se også: 20-årig sendte fotos af døde fra ulykkes-toget på Storebælt

I det efterfølgende kaos tog en 20-årig passager billeder og videoer af døde medpassagerer, som han sendte til flere medier og privatpersoner - blandt andre venner og en chef.

Onsdag sad den unge mand fra Høje Taastrup så på anklagebænken ved Retten i Svenborg, hvor han er tiltalt for at dele både billeder og videoer fra dødsulykken.

Artiklen fortsætter under billedet...

En af de smadrede togkupéer efter ulykken. Privatfoto

Ville ikke støde nogen

På det voldsomme billede- og videomaterialet ses ikke kun fem døde personer, men også legemsdele. Den 20-årige nægter sig skyldig, men erkender, at han har sendt billeder til venner og en række medier.

- Jeg har aldrig villet støde nogen, lød svaret, da anklager Maria Fanø-Fredeløkke spurgte, hvorfor han sendte materiale til nyhedsbureauet Associated Press.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Jeg tænkte ikke over konsekvenserne. Jeg tænkte, at nyhedsbureauerne havde styr på at få analyseret materialet og håndteret det professionelt. Derfor gav jeg dem også et heads up, så de kunne fjerne det, der var for meget, uddybede han efterfølgende i retten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Blomster til minde om de omkomne ved den tragiske ulykke, der kostede otte danskere livet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Anklageren indledte retssagen med at kræve bødestraf til den sigtede 20-årige, selvom straffeloven giver mulighed for fængsling på op til tre år ved skærpede omstændigheder.

Under retssagen forklarede den sigtede dog, at han ikke havde delt billeder og video fra ulykken for at tjene penge på dem. Han ville blot dokumentere omfanget af ulykken, lød forklaringen blandt andet.

- Jeg havde behov for at dele den oplevelse, jeg havde været ude for, så de forstod, hvad jeg gik igennem. Men jeg tænkte ikke videre over det.

Det delte materiale er blevet sendt til DR P4, Politiken, TV2 Øst og en svensk tv-kanal.

Dommen forventes at blive afsagt 16. maj.

Ung mand tiltalt: Filmede døde passagerer

Dødsulykken på Storebæltsbroen: Derfor gik det galt

DB Cargo: Vi frifinder ikke os selv

Se også: Godsvogn fra dødelig togulykke havde fejl ved låsen