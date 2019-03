20-årig voldtog nabo: Tilbød at slå græsset

En 20-årig amerikansk mand prøvede at råde bod på sin ugerning, da han havde voldtaget sin nabo.

Han tilbød derfor at slå græsset og rydde op i hjemmet, så kvinden ikke ville melde ham til politiet.

Nu er der faldet dom.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt New York Post og NBC News.

I 2017 brød Timothy Walding ind i sin nabos hjem. Den 35-årige kvinde, som boede der alene, blev udsat for en 90 minutter lang voldtægt, hvor hun var bundet fast. Timothy var også iført en sort elefanthue.

Da Timothy slap grebet om den stakkels kvinde, tog han masken af. Til kvindens store rædsel vidste hun nu, hvem han var.

- Du burde virkelig have en bedre lås til din hoveddør, for jeg havde ikke lyst til at gøre det, men jeg var nødt til det, skulle han angiveligt have sagt til kvinden.

20-årige Timonthy ønskede at holde sin grufulde handling hemmelig, så han tilbød at svinge støvsugeren og slå græsset.

Kvinden sagde, at det var okay, at de gav hånd på det.

Da Timothy Walding forlod hendes hjem, ringende hun til politiet, og Timothy blev anholdt af det lokale politi.

Mandag faldt der dom i sagen, og den unge mand skal nu afsone 50 år bag tremmer.